Casal é preso em flagrante por tráfico ao transportar pasta base de cocaína em veículo

Os policiais montaram um bloqueio em todas as entradas da cidade e por volta das 13h conseguiram abordar a dupla.

O homem, de 32 anos, e a mulher, de 27, estavam em um veículo e transportavam a droga no banco traseiro. No automóvel também estava uma criança, que é filha do casal, conforme a PM.

A abordagem ocorreu na estrada vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão (SP).