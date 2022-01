Área do futuro Parque Tecnológico de Adamantina pode ter 240.000 metros quadrados

Viabilizar a implantação do futuro Parque Tecnológico em Adamantina se tornou o maior objetivo da Prefeitura do Município neste primeiro semestre de 2022, haja visto que já está ainda em negociação uma área que pode abrigar o empreendimento, de acordo com informações apuradas pelo Folha Regional.

O projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento prevê a junção do loteamento onde será instalado o novo Distrito Industrial e a estrutura de Hubs de Inovação com a participação de empresas parceiras.

A área em estudo tem uma extensão de 240.000 metros quadrados – ou 10 alqueires de terra –, o que possibilita a disponibilização de aproximadamente 170 lotes de 1.000 metros quadrados.

Outro indicador da prioridade dada ao projeto tecnológico é a visita feita por Uma delegação adamantinense – formada pelo prefeito Márcio Cardim, os secretários João Vitor Marega e Sergio Vanderlei e o engenheiro Vinícius Ribeiro – ao Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP, onde existem 300 empresas vinculadas, 188.000 metros quadrados e cerca de 7 mil pessoas atuando. Participaram ainda da visita o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, o assessor da presidência do Crea-SP, Daniel Robles e representando a OAB de Adamantina, o advogado Hélio Malheiros.



Recebidos pelo prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, eles conheceram ainda a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia daquela cidade.

“Essa visita foi muito importante, pois possibilitou que fizéssemos os contatos e, ainda, para levarmos esse case de sucesso para o nosso município, dentro de um Parque Tecnológico que estamos estruturando”, afirmou Cardim.

Seguindo o exemplo de São José dos Campos, a proposta de viabilização do Parque Tecnológico de Adamantina terá como meta o desenvolvimento e geração de emprego e renda, transformando-se em um espaço no qual busca-se sempre a a promoção da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo por meio do desenvolvimento das empresas e instituições vinculadas.