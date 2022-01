Aberto processo licitatório para execução de melhoria na infraestrutura urbana de Adamantina no valor de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório na modalidade Tomada de Preços com o objetivo de contratação de empresa especializada para obra de Infraestrutura Urbana – recapeamento asfáltico em CBUQ.

As ruas que receberão a melhoria são: Rua Fioravante Spósito, Rua Mário Olivero, Rua José Vicente, Rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron, Av. Hermenegildo Lopes Pedroso, Rua Prudente de Moraes, Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira e Avenida 15 de Novembro.

O repasse de um milhão de reais foi destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e contou com o apoio do deputado Mauro Bragato, com a contrapartida municipal de R$214.307,71.

A licitante interessada deverá proceder o cadastramento prévio obrigatório até o dia 01 de fevereiro de 2022 até as 17h30 no Departamento de Licitação que está localizado no 3º andar do Paço Municipal.

A sessão de abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será realizada no dia 04 de fevereiro de 2022 às 9h na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-9010.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, os recursos vêm para contribuir com todas as ações que já vêm sendo executadas no município.

“Quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, ao deputado Mauro Bragato, à vice-prefeita Dinha e aos vereadores Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar, que estão trabalhando para que Adamantina continue avançando em sua infraestrutura”.