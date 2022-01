UniFAI e CREA-SP: Inovação se faz com parceria e tecnologia

Instituições estudam parceria que envolva inovação tecnológica

Por Sérgio Barbosa / UniFAI

Deve-se considerar que, em tempo de pandemia, faz-se necessário buscar novas possibilidades em todas as áreas do Mercado, assim, as Instituições que atuam em nível universitário estão desenvolvendo contatos visando parcerias diversas afins aos objetivos dos projetos pedagógicos no Ensino Superior.

Neste contexto, também, torna-se fundamental colocar em prática parcerias de interesse comum entre Academia e Organizações que atuam no Mercado nas áreas da produção e serviços.

UniFAI e CREA-SP

Nesta perspectiva plural para os novos paradigmas que estão surgindo para o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), realizou-se na tarde desta segunda-feira, 24, na Reitoria, uma reunião entre o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e o assessor da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) Daniel Robles.

Participaram também desse encontro o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Soares e o advogado Hélio Malheiros Júnior, representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Adamantina.

Na pauta da reunião, diversos temas de interesse comuns para uma parceria envolvendo os novos projetos de inovação tecnológica mediados pela atual diretoria do CREA-SP com apoio do Centro Universitário.

De acordo com Robles, a UniFAI pode participar ativamente deste novo modelo de gestão por meio das técnicas de inovação existentes, ainda, buscando o envolvimento dos(as) universitários(as) nos projetos que serão desenvolvidos em parceria.

Multidisciplinaridade

Também foram abordadas nesta reunião as opções que podem envolver a maioria dos cursos oferecidos pela UniFAI, tanto em nível discente, quando na área docente.

Para o reitor, trata-se de uma oportunidade única nesta atual conjuntura para a UniFAI, tendo em vista que faz-se necessário marcar presença como Instituição Educacional que atua no Ensino Superior.

Deve-se registrar que está em análise pelas áreas responsáveis da Instituição uma Minuta de Convênio com CREA-SP, neste caso, Robles afirma que tal iniciativa busca fortalecer a importância acadêmica em atividades que envolvem o conceito integral de inovação tecnológica, ainda, com a chancela do CREA-SP.

Tecnologia e inovação

O futuro que se encontra no presente está sendo confirmado pelo desenvolvimento das múltiplas tecnologias em nível mundial, portanto, trata-se de uma oportunidade que vem de encontro às novas exigências do Mercado.

Uma parceria envolvendo o CREA-SP e a UniFAI pode fazer a diferença para a comunidade universitária nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão Comunitária.