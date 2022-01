Prefeitura de Adamantina participa de audiência na Secretaria de Turismo

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, participaram de encontro na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, na última terça-feira (18).

O objetivo foi esclarecer dúvidas e analisar critérios de ranqueamento para Estâncias e Municípios de Interesse Turísticos (MIT´s). Ao todo, no Estado, são 70 municípios com o título de Estâncias Turísticas e 140 considerados MIT´s. Na última classificação, Adamantina obteve a 61ª. colocação entre os 140.

A Lei Complementar 1.261/2015 estabeleceu a necessidade do ranqueamento, a ser feito de três em três anos, o que determina o ranqueamento e a classificação (MIT ou Estância) dos municípios participantes.

Adamantina é considerada MIT desde 2017 e contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador, Hélio José dos Santos para a obtenção do título.



Em 2018, foi contemplada com R$80 mil para revitalização da Praça Euclides Romanini (Lagoa dos Patos) além do investimento de R$13.561,25 de recursos próprios.

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva.

Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Em 2021, foi aprovado pelo Governo o montante de R$615 mil para a Praça Élio Micheloni, que encontra-se em fase de licitação.

Segundo o assessor técnico Vanilson Fickert, da Secretaria de Turismo do Estado, Adamantina obteve boa classificação e pode melhorar ainda mais na próxima pesquisa. A conquista do Museu Histórico, o Posto de Atendimento ao Turista e outras ações em prática deverão ajudar o município a manter boa pontuação e, consequentemente, conquistar novos recursos para infraestrutura.

Para o secretário de turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, a reunião foi produtiva. “Vamos focar no necessário para Adamantina se manter com o título de MIT e desta forma fomentar ainda mais o Turismo como forma também de gerar emprego e renda”.