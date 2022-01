Altas de pacientes em tratamento fazem baixar números da Covid-19 em Adamantina

As altas de pacientes que já estão curados têm feito com que haja uma queda nos números da Covid-19 em Adamantina.

É o que revela o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Adamantina através de dados emitidos pela Vigilância Epidemiológica nesta terça-feira (25).

Na semana passada, segunda-feira (17), eram 377 pessoas com o vírus em atividade no organismo. Já nesta segunda-feira (24), 312 pacientes seguiam em recuperação, ou seja, 63 a menos que no período de uma semana. Neste mesmo período, foram registrados dois óbitos de pacientes que estavam infectados e seguiam internados em leito de UTI.

Com estes dois óbitos, chega à 150 o número de pessoas que enfrentaram a doença e infelizmente não resistiram.



O que mais chama atenção é o número de curados em uma semana, que passou de 4.348 para 5.174, de acordo com o comparativo feito entre os boletins.

O boletim informa ainda que atualmente há cinco pessoas hospitalizadas, três em leitos de enfermaria e duas em unidade de terapia intensiva.

Apesar da pequena, mas significativa queda no número de casos ativos, é importante manter os cuidados para evitar a contaminação com o Covid-19 com o uso de máscaras, álcool em gel e higienização, além de manter o distanciamento.