Adamantina apresenta ações tecnológicas desenvolvidas no município no Webinar das Cidades Digitais

Na manhã de hoje (25), o prefeito Márcio Cardim participou de um webinar promovido pela Rede Cidade Digital para apresentar todas as ações de tecnologia e inovação que Adamantina vem desenvolvendo.

Além do prefeito, participaram ainda Loyane Tavares do Ministério da Economia, o prefeito de Dracena, André Lemos, Helton Sapia, secretário de tecnologia da Informação de Presidente Prudente, entre outros.

Em sua apresentação, o prefeito Márcio Cardim pontuou que mesmo em meio a pandemia, o Poder Executivo recorreu a realização de lives para que a população continuasse tendo acesso às informações.

Educação

Na educação, o município investiu e adquiriu 51 equipamentos de informática que são usados pelos alunos das quatro unidades escolares de ensino fundamental. Além disso, todas as salas tem notebooks e nos dois últimos anos, as aulas foram ministradas de forma remota.

Ainda na educação, Adamantina vai contar com o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista que é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contra turno escolar terá acesso a 7 espaços, sendo: hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.

Serviços

Quanto aos serviços, Adamantina disponibiliza a manutenção da iluminação por meio do whatsapp, integra o projeto piloto VRE/Municipal que é destinado a abertura de empresas online e, ainda, disponibiliza diversos serviços diretamente em sua página oficial.

Saúde

Na saúde, Adamantina conta com o envio de SMS na data para que o munícipe cadastrado tome a vacina, faz uso de aplicativos de acesso remoto para a otimização no atendimento nas unidades de saúde e, ainda, conta com uma equipe especializada na gestão dos sistemas gerenciais de Saúde, quanto ao abastecimento de dados das Unidades Básicas, ESF´s, Santa Casa e PAI Nosso Lar; eficiência que se transformou no aumento da transferência de recursos ao município, como por exemplo, no COVID onde foram repassados mais de 15 milhões para o combate à pandemia.

Setor de Tecnologia da Prefeitura

A Prefeitura de Adamantina ainda está promovendo a atualização do tipo de conexão de internet via rádio em todos os 41 pontos da Prefeitura que incluem: unidades básicas de saúde, escolas, entre outros, para internet via fibra óptica.

O município ainda conta com as listas de transmissão com envio dos releases institucionais e atualização diária do Boletim Covid; redes sociais que são atualizadas diariamente e, ainda, uso de aplicativos de acesso remoto de computadores, possibilitando aos servidores o acesso a seus equipamentos quando trabalhando em home office.

Inovações

Foram instaladas no município diversos pontos de iluminação led e será implantada uma usina fotovoltaica bem como a implantação de uma nova tecnologia a partir da aquisição do equipamento para destinação dos resíduos de construção civil.

Adamantina ainda desenvolve o projeto de eficiência energética em parceria com a Energisa por meio da produção de composto orgânico com restos podas de árvores e alimentos, distribuídos para agricultura familiar, onde além da economia de energia, fomenta a produção agrícola. Também em fase de estudos a implantação de um Parque Tecnológico.

O que é evento?

O evento promovido pela Rede Cidade Digital objetiva levar informações e conhecimentos que auxiliam os municípios na implantação de políticas públicas para melhor o serviço público.