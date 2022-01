UniFAI tem vagas abertas em cursos de Pós-Graduação para 2022

Pré-matrículas podem ser feitas no Portal da UniFAI; ex-aluno tem até 15% de desconto



Ainda dá tempo de ingressar em algum dos cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) para se especializar e potencializar a sua carreira profissional.

Para 2022 já estão disponíveis quatro opções de Pós-Graduação Lato sensu: Psicologia da Saúde; Engenharia de Segurança do Trabalho; Gestão de Pessoas; e Gestão de Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias. As aulas, em ensino remoto síncrono, terão início em fevereiro.

As pré-matrículas poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no link shortest.link/unifaipos. E o melhor: ex-aluno da UniFAI tem até 15% de desconto pelo Programa Financeiro de Incentivo Acadêmico (PFIA).

Psicologia da Saúde

Na área de Biológicas, o curso de Pós-Graduação Lato sensu em Psicologia da Saúde tem como objetivo qualificar psicólogos para a atuação em Saúde Coletiva nas diversas áreas de abrangência a partir de aspectos teóricos e técnicos congruentes com as diretrizes públicas aplicadas em Saúde Coletiva.

A ideia é instrumentalizar profissionais em Psicologia para atuarem nos serviços públicos de saúde e desenvolverem ações em saúde coletiva nos âmbitos do Ensino, da Pesquisa e das ações de intervenção na comunidade.

A formação é de especialista, com duração de 12 meses. Saiba mais sobre o curso e faça a sua pré-matrícula no link shortest.link/psicologiadasaude.

Engenharia de Segurança do Trabalho

Na área de Exatas, o curso de especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver nos profissionais de nível superior na área de Engenharias, Agronomia e Arquitetura, portadores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a capacidade de desenvolver em programas de segurança e se responsabilizarem pelas normativas de segurança da empresa, indústria etc.

Além disso, a proposta é capacitar empreendedores para uma gestão empresarial estratégica na área de Segurança do Trabalho. Para tanto, o profissional terá uma formação transdisciplinar.

O público-alvo são engenheiros, agrônomos e arquitetos atuantes ou pretendendo atuar na área de Segurança do Trabalho, na área de docência e/ou pesquisa em Engenharia de Segurança do Trabalho.

A duração do curso é de 18 meses, com carga de 780 horas. Saiba mais sobre o curso e faça a sua pré-matrícula no link shortest.link/segurancadotrabalho.

Gestão de Pessoas

Na área de Humanas são dois cursos disponíveis. O de Gestão de Pessoas tem por meta capacitar os participantes sobre as novas tendências do mercado de trabalho, avanços do setor, desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores, e ainda, gerir o capital humano nas organizações.

O público-alvo são os profissionais de Administração; Economia; Direito; Psicologia; Serviço Social; Marketing; Publicidade e Propaganda; Ciências Contábeis e/ou áreas afins.

A formação é de especialista, com duração de 12 meses e carga de 450 horas. As aulas serão semanais, aos sábados, das 8h às 17 horas.

Saiba mais sobre o curso e faça a sua pré-matrícula no link shortest.link/gestaodepessoas.

Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias

O outro curso de pós da área de Humanas é o de Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias, que pretende proporcionar a discussão, reflexão e capacitação acerca da gestão em políticas sociais e com o trabalho social junto às famílias.

O público-alvo são os profissionais de Ciências Sociais; Administração; Economia; Serviço Social; Psicologia; Educação e/ou áreas afins.

A formação é de especialista, com duração de 12 meses e carga de 450 horas. As aulas serão quinzenais, às sextas-feiras e aos sábados.

Saiba mais sobre o curso e faça a sua pré-matrícula no link shortest.link/politicassociais.