Trabalhador rural morre após ficar preso em triturador de milho

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como morte acidental, Ismael dos Santos trabalhava quando subiu no equipamento puxado por um trator, mas ele ficou preso no triturador.

O trabalhador rural sofreu lesões graves e morreu no local do acidente. A perícia foi acionada e a Polícia Civil solicitou exame necroscópico do corpo para iniciar as investigações.