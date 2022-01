Jean Cardoso de Moura: compromisso, respeito e amizade

Pode-se registrar que o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) possui em seus quadros de colaboradores(as), pessoas que são, acima de tudo, profissionais que “vestem” a camisa da Instituição, tendo em vista o compromisso com o projeto institucional.

Neste contexto, encontra-se Jean Cardoso de Moura, também conhecido como “Jean Colega”, concursado na função de motorista há 22 anos, isso mesmo, no dia 1º de fevereiro, estará completando mais de duas décadas de bons serviços prestados na UniFAI.

Trata-se de uma vitória que merece ser comemorada pela comunidade “unifaiana” neste tempo de pandemia, haja vista que o momento merece respeito e consideração dos “colegas” em geral, bem como, dos docentes e discentes que conhecem as atividades do “Jean”.

Casado com Cibele Cristina de Araújo Sesto de Moura e pais da toda agitada Mariana Sesto de Moura, portanto, laços familiares que demonstram que “Jean” está mais do que protegido nas duas frentes, ou seja, pela família e nas amizades construídas nestes anos de trabalho na Instituição.

Também, continua participando das atividades afins aos interesses dos(as) funcionários(as) como membro do Conselho Universitário (ConsU), ainda, membro da Comissão que representa os funcionários técnico-administrativos.

O lado “companheiro” do Jean sempre foi uma das suas marcas registradas, ainda, sempre disposto para colaborar com todos(as) os(as) “colegas” no local de trabalho, bem como, nas relações familiares e de amizade que ele faz questão de preservar da melhor forma possível.

Também, torna-se necessário destacar que, nestes 22 anos de atividades na UniFAI, foram muitas idas e vindas com viagens a serviço da Instituição, todavia, Jean faz questão de registrar que teve a “honra” e a responsabilidade como motorista de transportar dezenas de palestrantes que marcaram presença em Congressos, Simpósios, Semanas de Estudos, Ciclos e outros nos câmpus da Instituição.

Entretanto, faz questão de mencionar os seguintes convidados que estiveram nestas viagens, a saber: Dr. Miguel Reale; Dr. Sílvio Rodrigues; e Dr. Paulo Saldiva; também, os professores doutores: José Marques de Melo; José M. Neto; e Alfredo Jácomo, ainda, padre Beto e tantos(as) outros(as) convidados(as) que vieram participar das mais diversas atividades acadêmicas nestes anos de estrada.

Não tem como deixar de mencionar, com muita “honra”, ter trabalho na equipe do Prof. Dr. Gilson João Parisoto, neste caso em especial, Jean faz questão de registrar o intelectual, a capacidade organizacional, a inteligência e o compromisso do Prof. Gilson na Gestão como diretor geral das então Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI).

Para Jean, ter acompanhado a construção dos diversos blocos no Câmpus II, também, a expansão e consolidação da UniFAI, coloca-o em uma condição privilegiada como testemunha do crescimento dos fatos que fizeram e fazem parte da história da UniFAI.