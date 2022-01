Helicóptero Águia da Polícia Militar faz sobrevoo de patrulhamento em Adamantina

No início da tarde desta segunda-feira (24), o Helicóptero Águia 8 do Grupamento de Presidente Prudente realizou sobrevoo de patrulhamento em Adamantina.

Apesar dos vários boatos levantados via grupos de aplicativos de mensagens e outros meios, o motivo da “visita surpresa” da aeronave está ligado à captura de um procurado pela Justiça pelo crime de homicídio que ocorreu em Osvaldo Cruz momentos antes.

Uma vez que a aeronave já se encontrava na região, os policiais aproveitaram o deslocamento de retorno para um breve sobrevoo nas cidades vizinhas.

A PRISÃO DO PROCURADO EM OSVALDO CRUZ



A ação contou com o empenho do Helicóptero Águia da PM e viaturas de cidades vizinhas.

Segundo apurado pelo jornalismo Adamantina Net junto à Polícia Militar, era de conhecimento das equipes em serviço sobre a situação do homem e diante das informações, foi solicitado apoio para que o mesmo pudesse ser abordado, porém, com a ajuda de um veículo dirigido por outro indivíduo, foi iniciada a tentativa de fuga das equipes policiais.

Consta nos registros policiais que nas imediações do bairro rural Venda Branca em Osvaldo Cruz, o procurado tentou empreender fuga, abandonou porções de maconha e embrenhou-se em meio à vegetação.



Através do sobrevoo do Helicóptero Águia, foi possível potencializar a ocorrência e dar maior visibilidade, garantindo a localização do homem.

As equipes policiais com o uso de viaturas capturaram o mesmo e o prenderam.

Ainda segundo a PM, o homem tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio que teria sido cometido em São Paulo.

A ocorrência segue sendo apresentada pela Polícia Militar junto à Polícia Civil.