Educação Física na UniFAI: oportunidade, motivação e missão

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) oferece em nível geral para todas as áreas que desenvolvem atividades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, centenas de pautas mais do que interessantes para as comunidades docente, discente e até mesmo para os(as) colaboradores(as) e fornecedores(as) da Instituição.

Porém, entendo que a “missão” do jornalista é estar sempre buscando novas pautas que possam servir aos objetivos da Organização em tempo de pandemia, portanto, não basta “estar” no local de atuação, faz-se necessário “ser” para que o olhar possa ir além do senso comum do momento ou dos fatos registrados.

Vídeo do curso

Por exemplo, neste caso em pauta, trata-se de um vídeo produzido e editado pelo Prof. Me. Carlos Barbosa, ou seja, trata-se de uma apresentação informativa do curso de Educação Física da UniFAI, ainda, com abordagens pedagógicas focadas na proposta acadêmica e destacando diversas possibilidades de atuação para o futuro profissional no Mercado.

Desta forma, o Prof. Barbosa reforça o compromisso do corpo docente com a formação do(a) aluno(a) por meio de suas experiências profissionais, portanto, registra-se que o vídeo possui qualidade editorial e técnica para ser acessado pelos(as) interessados(as) em saber mais informações sobre o curso de Educação Física da UniFAI.

Para acessar o vídeo, clique em https://youtu.be/Y4BfLqF-xfE.

Oportunidade e motivação

Existem diversas possibilidades em áreas de atuação para o(a) diplomado(a) por meio das escolhas em Licenciatura ou Bacharelado do curso de Educação Física, todavia, deve-se considerar que as muitas experiências dos(as) docentes colaboram na formação dos(as) universitários(as) no período da graduação.

Neste cenário, pode-se destacar a experiência da Prof.ª Dra. Gabriela Galucci Toloi Cardoso, docente e coordenadora do curso ao destacar que: “pensar na minha formação e não me imaginar junto à Educação Física é algo impossível de acontecer. Sempre tive muita vontade de atuar junto à área por inúmeros motivos, dentre tais, está a alegria e a energia maravilhosa que os profissionais da área, em sua imensa maioria, apresentam”.

Portanto, as oportunidades existem para serem aproveitadas da melhor forma possível, haja vista que os desafios existem para serem superados. Por isso, Gabriela Toloi faz questão de reforçar o esforço pessoal, a saber: “minha trajetória junto da UniFAI, que em 2022 completam 17 anos, começou em uma oportunidade que eu não esperava, pois tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde fui fazer meu mestrado, e tinha certeza que ficaria na minha cidade, porém, essa proposta fora da minha cidade [Bauru] surgiu e eu fui encarar”.

Eu escolho!

Como saber onde ficar se não existe a tão esperada oportunidade? Neste caso em pauta, o inusitado esteve mais do que presente na trajetória da Prof.ª Gabriela, assim, tudo pode ocorrer para todos que buscam “um lugar ao sol”, porém, não se pode esquecer da importância da “sombra para as pessoas”.

Nas escolhas pelo objetivo profissional que transita pela academia, ainda, que você pode executar, está o sentimento do compromisso com o “dever”, porém, o reconhecimento deve ser constante em todas as etapas desta caminhada de acordo com as palavras da Prof.ª Gabriela ao destacar que “posso afirmar que a UniFAI é minha casa e Adamantina a minha cidade. Tenho um amor e uma dedicação a essa universidade e ao curso de Educação Física que são inexplicáveis. Gosto muito do que faço, porque acredito nas pessoas que trabalham comigo, nos atendimentos que fazemos, no ensino que oferecemos e na verdadeira qualidade dos profissionais que saem daqui”.

Para que a sua escolha faça a diferença neste cenário de pandemia, cada qual deve saber como estar em permanente conexão com a opção que definiu para si mesmo, por isso e sempre projetando que o futuro pode estar no presente, reforçando que “o marketing da UniFAI foi, por muito tempo, ‘FAI eu escolho’, porém, para mim, isso não é uma jogada de marketing e sim uma verdadeira escolha! Educação Física da UniFAI: essa, eu, Gabriela Toloi, escolho!”.

Para mais informações, acesse www.unifai.com.br/vestibular.