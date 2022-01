Além da Covid-19, Adamantina começa ano com o primeiro caso de Dengue confirmado já em janeiro

Em meio a uma nova onda de positivados pela Covid-19 neste início de ano, Adamantina registrou o primeiro caso em 2022 de Dengue, uma doença que pouco tem sido falada nos últimos dois anos, mas continua presente junto à população.

Trata-se de uma adamantinense de 27 anos de idade, que apresentou sintomas característicos e após exame teve a confirmação, conforme divulgado pelo jornal Diário do Oeste.

A Dengue é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti e durante todo o ano passado, de acordo com informações do Centro de Vigilância Epidemiológica, foram contabilizados no município 9 casos positivos das 95 notificações registradas.

Vale lembrar que existe a Lei Municipal N° 3.870, de 8 de fevereiro de 2019, que estabelece multa para proprietários de imóveis que contribuem para a proliferação do mosquito transmissor da doença.

Os valores vão de R$ 207,50ª R$ 830,00. Ainda segundo o Diário, além da positivada, quatro adamantinenses ainda esperam o resultado do exame e um teve o diagnóstico descartado.