Com 21 pedras de crack no bolso da bermuda, rapaz é preso pela PM por tráfico de drogas

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Adamantina na tarde desta sexta-feira (21) em ocorrência de tráfico de drogas, no Jardim Brasil. De acordo com a PM, a abordagem policial foi desencadeada por volta das 16h.

Conforme divulgou a corporação, uma equipe do Comando de Grupo Patrulha realizava patrulhamento pelo Jardim Brasil em Adamantina, e nas proximidades de um estabelecimento apontado como local de tráfico de drogas os policiais avistaram um rapaz saindo. De acordo com a PM, ele teria visto a aproximação da viatura e retornado rapidamente ao interior do imóvel, despertando a atenção da equipe.

Os policiais efetuaram a abordagem do suspeito e com ele, em um dos bolsos da bermuda que usava, foram encontradas 21 pedras de crack envoltas em papel alumínio, prontas para venda.

Em entrevista, rapaz informou aos policiais que havia comprado o entorpecente em Lucélia e que estava naquele local praticando o tráfico de drogas para levantar um dinheiro.

Em face das circunstâncias, o rapaz foi autuado em flagrante delito pela PM sob acusação de tráfico de drogas, sendo apresentado em seguida à Polícia Civil, onde foi autuado e permaneceu preso, à disposição da Justiça, para a realização da audiência de custódia.