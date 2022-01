Boato de que o comércio não abrirá na segunda-feira devido aumento da Covid-19 não procede, afirmam Prefeitura e Sincomercio

Na manhã deste sábado (22) têm circulado nas redes sociais ‘boatos’ de que as lojas do comércio adamantinense não abrirão as portas, ou não poderiam abrir, na próxima segunda-feira em razão do aumento expressivo do número de casos de Covid-19 registrado nos últimos dias no município.

Ao receber questionamento com relação ao assunto, a reportagem do portal Adamantina Net entrou em contato com a Prefeitura do Município (Secretaria de Gabinete e Secretaria de Saúde) e também com o Sincomercio (Sindicado do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista).

Ambas as entidades garantiram que “qualquer comentário neste sentido não procede”.

O Sincomercio completou explicando: “O que ocorre, na verdade, é que algumas empresas, devido à quantidade de colaboradores positivados pela Covid-19, não têm funcionários o suficiente para manter o expediente ou atender o público, então, talvez, devem não conseguir abrir as portas e podem manter apenas o funcionamento interno. Mas, neste momento, são casos isolados”.

O horário do comércio local, de segunda a sexta-feira, é das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.