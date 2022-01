REDE SETE anuncia novo horário de funcionamento aos domingos

O Rede Sete Supermercados de Adamantina anunciou nesta semana o seu novo horário de funcionamento aos domingos.

De acordo com a empresa, aos domingos, os clientes terão das 8h às 12h30 para efetuarem suas compras nos mais diversos setores do supermercado com total tranquilidade, comodidade e os melhores preços de Adamantina.

A medida já é válida a partir deste domingo (23).

Além de ser o maior e mais completo supermercado da Cidade Joia, o Rede Sete oferece grande diversidade de produtos aos seus clientes, padaria, rotisserie, açougue e ferinha de qualidade.