Mulher é presa em Adamantina acusada de receptar roupas roubadas e porte de drogas

Por volta das 18h10 desta quinta-feira (20), uma mulher foi presa em Adamantina pela Polícia Militar pelos crimes de receptação e porte de drogas.



Segundo apurado pelo Adamantina Net junto à Polícia Militar, o flagrante ocorreu próximo á rotatória da FEPASA, na Rua 15 de Novembro, onde foi avistado pela equipe em serviço um veículo Fiat Uno em que estavam duas mulheres que ao perceberem a presença da viatura, tomaram como rumo a Rua Cristovão Goulart Marmo onde acabaram sendo abordadas.



Questionadas, ambas disseram que estavam a caminho da residência de uma mulher que fica próximo ao local.



Com o apoio de uma policial feminina, foi realizada a vistoria pessoal nas duas mulheres, porém, nada de ilícito foi encontrado. Já na vistoria no veículo, foi localizado um saco preto cheio de roupas novas e embaladas com etiqueta de uma loja que havia sido alvo de roubo em data anterior.



A proprietária da loja compareceu no local e reconheceu os itens como sendo os que haviam sido levados na ação criminosa e que uma das mulheres usava um traje também pertencente à empresa.



Segundo a PM, uma das mulheres acabou confessando que as roupas eram roubadas e que havia ganhado de um amigo há três dias. A mulher também teria informado que em sua residência havia mais itens.



Na casa, de acordo com o boletim de ocorrência, além das roupas, foram localizadas duas porções de maconha.



Ambas foram conduzidas para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada.



Uma mulher foi ouvida e permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de receptação e porte de drogas. A outra foi ouvida e liberada.

O veículo que se encontrava com o licenciamento vencido foi recolhido no pátio do Detran.