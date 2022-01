Educação Física: Desperte a criança que existe em você

Todos(as), de um jeito ou de outro, acabam sonhando com seus desejos quanto às escolhas nos bons e velhos tempo de criança. Dessa forma, afirmou o poeta do outro tempo ao dizer que “assim caminha a humanidade (…)”.

Porém, como sempre, existem escolhas que são para toda a vida e, por isso, quando os sonhos das crianças se realizam de forma concreta, ainda, por meio de um curso universitário, deve-se considerar que você deve despertar a criança que existe no seu “eu” para que a emoção possa predominar e fazer a diferença para a sua escolha acadêmica com o olhar de adulto na perspectiva profissional.

Crianças para sempre…

Ao escolher o curso de Educação Física como opção profissional, deve-se levantar outras possibilidades quanto às outras graduações oferecidas pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), todavia, no caso específico de Renan Fagundes Demarque, diplomado na turma de 2016, tal definição já estava mais do que acertada e afirma: “desde criança, eu sempre soube o que queria ser: um profissional de Educação Física”.

As portas foram se abrindo para uma formação de acordo com o esperado, assim, buscando estar sempre em sintonia com as exigências do Mercado na área da Educação Física, Renan Demarque destaca que “a UniFAI me proporcionou essa possibilidade. Universidade de fácil acesso e com possibilidade de aprendizado fantástico”.

Também, considera que os(as) professores(as) marcaram presença na sua formação acadêmica e afirma: “no corpo docente encontrei profissionais que puderam me dar um norte na área específica em que eu gostaria de atuar. A Biblioteca da UniFAI me proporcionava todo conhecimento que eu necessitava para conseguir começar a trilhar meu caminho, pois, tudo que é necessário você acha nessa biblioteca”, na perspectiva de Renan.

Neste contexto plural para quem “sonhou” quando criança e conseguiu realizar o “sonho” por meio do curso de Educação Física para uma realização profissional com qualidade acadêmica, haja vista que, para Renan, torna-se fundamental registrar: “hoje sou formado e um profissional com orgulho no que eu sempre quis. Sou dono de uma academia de musculação em Adamantina e atuo no que eu gosto e proporciono às pessoas saúde e autoestima. Agradeço a UniFAI por essa possibilidade”.

Escolha acertada

O apoio nas escolhas quanto ao curso, bem como, saber que você está caminhando de acordo com os objetivos pode fazer a diferença nas etapas visando à formação acadêmica quanto à superação dos desafios em sala de aula, pesquisas e estágio.

No caso de Fernanda Custódio Guerra, Licenciatura e Bacharelado da Turma de 2018, a decisão estava mais do que acertada quando afirma que “desde criança sempre fui muito ativa, porém não sabia e nem tinha ideia do que seria fazer uma faculdade. Graças a pessoas muito especiais em minha vida tive a oportunidade de realizar e me tornar também uma profissional da área que é minha paixão”.

O dever deve estar em sintonia com o compromisso dessa escolha, por isso, Fernanda busca registrar, a saber: “minha trajetória como aluna na UniFAI foi de muito aprendizado. Tive professores, amigos e experiências excepcionais que me ensinaram que a Educação Física não é só jogar bola, e sim lidar com pessoas, salvar vidas”. Ela faz questão de considerar a sua profissionalização por meio da formação acadêmica quando afirma que: “hoje, já formada e atuando na área, não tenho dúvida nenhuma de que nunca errei em escolher esta profissão importantíssima, que nos estimula a levar uma vida mais saudável, quebrando a zona de conforto do sedentarismo”.

Segurança, certeza e metade

A realidade continua exigindo do(a) profissional que está desenvolvendo atividades no Mercado, qualificação de acordo com a formação acadêmica, assim, para Fernando Monzani, Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da Turma de 2017, deve-se considerar que “a Educação Física é a arte de ensinar através do movimento”.

Monzani faz questão de reforçar que “cursar Educação Física na UniFAI foi algo maravilhoso. Conheci todas as vertentes desse curso que possui uma área muito extensa e isso só me deu mais segurança e certeza de que eu tinha feito a escolha correta”.

Ele ainda demonstra o quanto as descobertas no curso acabaram proporcionando novos olhares para si mesmo, tendo em vista o início da vida universitária, a saber: “quando comecei a fazer Educação Física, fiz por interesse no bacharelado, mas, com o tempo, conheci o lado da licenciatura e me apaixonei. Hoje leciono na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sou completamente apaixonado pelo que eu faço e também trabalho com eventos esportivos. A Educação Física foi a minha metade que estava faltando!”.

