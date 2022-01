ARTIGO: Tá tudo dominado pelas MENTES MEDÍOCRES…

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar da PANDEMIA nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, ainda, com a GRIPE deste e do outro lado, ainda, a DENGUE pra mostrar que está mais atuante do que nunca, pode-se afirmar que a PROVÍNCIA deve continuar em ESTADO DE ALERTA daqui pra frente…

Porém, o PODER PÚBLICO deve continuar fazendo a sua parte quanto a FISCALIZAÇÃO sistemática nos quatro cantos provincianos, tendo em vista que as MENTES MEDÍOCRES, ou seja, resolvi ABOLIR a palavra BOVINA, pois, este ANIMAL merece comparação com essa TURMA DO COISO COM SUAS COISAS…

Entendo que o BO.DO.QUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS deve continuar no ESQUEMA DE SEMPRE, ou seja, tentando fazer aquela MÉDIA com todos os lados de um mesmo lado…

Todavia, não se pode esquecer que TODO CUIDADO É POUCO neste cenário um tanto quando DESENCONTRADO com CORONAVÍRUS, GRIPE e DENGUE na área provinciana…

Também, as CAMPANHAS visando a PREVENÇÃO contra tais DESECONTROS com a SAÚDE deve ser AMPLA, GERAL E IRRESTRITA, tendo em vista que este ANO NOVO ANO promete continuar no mesmo ritmo do dois últimos anos, ou seja, desde o início da PANDEMIA, bem como, com este DESGOVERNO BOZZONARO e um MINISTÉRIO de INUTÉIS em todas as áreas de atuação…

Nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, existem MEDIAÇÕES um tanto quanto questionáveis com relação ao PODER PÚBLICO, assim, espera-se que a tal APROVAÇÃO pela MAIORIA DOS EDIS do PROJETO DA “CABIDARIA” possa ser REVISTO de um jeito ou de outro em tempo de PANDEMIA…

Infelizmente, a COMUNIDADE PROVINCIANA, tal qual a POPULAÇÃO deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, continua no mesmo LUGAR DE SEMPRE, assim, pode ser quem ocorra alguma ATIVIDADE que possa servir como MANIFESTAÇÃO COLETIVA pra fazer frente ao denominado PODER INSTITUCIONALIZADO…

Tentar fazer frente aos DESMANDOS patrocinados pelo PODER em busca do PODER em nome do PODER neste CENÁRIO SINGULAR para a COMUNIDADE PROVINCIANA, torna-se uma MISSÃO IMPOSSÍVEL, ainda mais quando a OPÇÃO está na ÓTICA OPINATIVA…

Ah! Não se pode deixar de lado as famigeradas AVES DE RAPINA que continuam circulando nas imediações dos PODERES em níveis da AUTARQUIA MUNICIPAL e do setor PÚBLICO…

Porém, reconheço que TÁ TUDO COMINADO pelo SENSO COMUM com patrocínio MASTER das MENTES MEDÍOCRES que comandam isto e mais aquilo na perspectiva da DOMINAÇÃO CULTURAL prevista na década de 1.930 pelos TEÓRICOS DA ESCOLA DE FRANKFURT (Alemanha)…

Afirmou o ESCRITOR do outro tempo deste tempo que O ESSENCIAL É INVÍSIVEL AOS OLHOS, haja vista que em TEMPO DE PANDEMIA todos/as estão no mesmo BARCO, ou seja, tal qual um TITANIC PROCINIANO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

________________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com