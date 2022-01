Adamantina têm 489 casos ativos de Covid-19

A Prefeitura de Adamantina através da Vigilância Epidemiológica, divulgou o boletim com dados desta quinta-feira (20).

Conforme informações da Vigilância Epidemiológica, estão aguardando transferência na Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina 2 pacientes sendo 1 munícipe de Adamantina e 1 de Pacaembu.

VACINAÇÃO

Até ontem (20), às 16h, foram aplicadas em crianças (05 a 11 anos), adolescentes (12 a 17 anos) e adultos em Adamantina 74.411 doses de vacina contra a COVID-19.

Receberam a primeira dose do imunizante 85% que consiste em 29.886 pessoas, 87,2% que equivale a 30.651 pessoas já receberam a segunda dose ou tomaram dose única e 13.874 pessoas receberam a terceira dose.

Após o acréscimo das crianças de 05 a 11 anos no grupo elegível para receber a vacina contra COVID, teve um aumento no total de pessoas com indicação de receberem o imunobiológico (32.576 para 35.139), fazendo com que as porcentagens gerais de vacinados diminuísse.