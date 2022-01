UniFAI abre nesta quinta, 20, matrículas de aprovados em primeira chamada no Vestibular de Medicina 2022

Os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina 2022 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e convocados na primeira chamada deverão efetuar matrícula nestas quinta, sexta e segunda-feira, dias 20, 21 e 24, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Central de Matrículas e Rematrículas, no Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

A lista de convocados em primeira chamada foi divulgada nesta quarta-feira, 19.

As provas foram aplicadas pela Fundação Vunesp em 19 de dezembro de 2021. Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos.

Para efetuar a matrícula, o candidato precisa ter em mãos duas cópias simples da Cédula de Identidade (RG), do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar, uma cópia simples do Comprovante de Residência e uma foto 3×4 recente.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil, no país onde as disciplinas foram cursadas.

Na impossibilidade de o candidato efetuar a matrícula, este poderá nomear um representante com procuração, com firma reconhecida, que deve entregar também cópia do RG e CPF do procurador.

As aulas, presenciais, terão início no dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010.