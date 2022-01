Educação Física: Compromisso acadêmico na perspectiva de Mercado

Todos os cursos do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) oferecem propostas mediadas pelos respectivos projetos pedagógicos, ainda, para estar em conexão com as exigências acadêmicas na perspectiva do Mercado, portanto, torna-se necessário ter qualificação docente e experiência profissional para estar em sintonia permanente com os(as) discentes.

Compromisso e dedicação

Por meio deste olhar que está além do que se espera de um curso, faz-se necessário destacar o pensamento do Prof. Me. Marcos Minutti: “o Esporte e a Educação caminham sempre juntas. Os Professores de Educação Física são inspiração para os estudantes (alunos)”.

As ações são desenvolvidas de acordo com as propostas pedagógicas por meio dos objetivos afins às responsabilidades patrocinadas pelo curso de Educação Física, portanto, o fato em questão que envolve a carreira docente deve estar de comum acordo com os(as) alunos(as).

O compromisso acadêmico deve ser pautado pela dedicação dos responsáveis pelos processos pedagógicos, assim, o Prof. Me. Marcelo Corradi afirma: “amo ser um professor que trabalha com o movimento e com pessoas de todas as idades, algumas extremamente debilitadas de início e que depois de algum tempo já começam a colher e a sentir os benefícios da atividade física realizada”.

Também, o dever deve estar sempre buscando as melhores condições para que os(as) envolvidos(as) na proposta estejam no mesmo nível de atuação, portanto, “isso me faz ter contato com todos os tipos de pessoas e também com todos os tipos de sonhos e de barreiras que juntamente com o professor de Educação Física conquistam e vencem com mais facilidade, outros nem tanto, mas o que importa é você estar ali no dia a dia destes seres humanos que se tornam parte de nossa família”, destaca o Prof. Corradi.

Família “Educação Física”

Os denominados laços familiares são peças importantes em todos os processos de desenvolvimento social, desta forma, relações afetivas se tornam mais do que uma marca registrada nesse envolvimento efetivo.

Assim, para o Prof. Marcelo, tais questões se tornam efetivas ao afirmar, a saber: “e por falar em família, há quase 20 anos tenho o orgulho imenso de participar dessa ‘família’ chamada Educação Física Licenciatura/Bacharelado da UniFAI e desse Centro Universitário que nos proporciona condições de poder realizar todas as ações com nossos alunos e prepará-los para serem profissionais com uma atuação humana e profissional”.

Os questionamentos existem para que você possa se posicionar frente às dúvidas em todas as áreas do Mercado, entretanto, neste caso em especial, o Prof. Marcelo Corradi finaliza com as seguintes considerações, a saber: “quando me perguntam: ‘você não se arrepende de ter escolhido esta profissão?’ Sempre respondo que ‘não me arrependo em momento algum’. É muito gratificante quando você escuta de seus ex-alunos aquela velha frase: ‘Obrigado, professor, por tudo que me ensinou, sou eternamente grato a você’. Amo tudo isso, amo a Educação Física e sempre UniFAI!”.

