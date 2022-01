Curso de Direito e Rádio Cultura: Uma opção no Direito

Desde o mês de outubro do ano passado a Rádio Cultura FM (99,3 MHz) está em processo de “revitalização e profissionalização” por meio de um projeto apresentado e aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão, com apoio da Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

A proposta tem como objetivo o desenvolvimento técnico-operacional da emissora para que possa atender à demanda institucional da melhor forma possível, bem como, envolver a comunidade adamantinense nas atividades com promoção e execução da Cultura FM.

Portanto, para a efetivação deste projeto, faz-se necessário o envolvimento dos cursos oferecidos pela Instituição com a participação dos docentes e discentes, também, dos(as) funcionários(as), além da aproximação com a população em nível “regiocal”, ou seja, do regional para o local em tempo de pandemia.

Coordenação e equipe

A coordenação do projeto está sob a responsabilidade do Prof. Me. Sérgio Barbosa com assessoria do Prof. Me. Ricardo Torquato. Barbosa está responsável pelas áreas de produção, programação, parcerias, convênios e apoio cultural, enquanto o Prof. Torquato se dedica às áreas que envolvem as atividades radiofônicas por meio da utilização das diversas plataformas digitais via Rádio Cultura FM.

Nesse contexto plural para a emissora, que possui a proposta de ser “uma opção diferente no ar”, torna-se um desafio constante para a equipe responsável do projeto e colaboradores(as) da emissora.

Deve-se considerar que a Cultura FM está subordinada à Divisão de Comunicação da UniFAI e tendo como diretor responsável o jornalista diplomado Daniel Torres de Albuquerque.

Projeto piloto

A primeira parceria em nível institucional foi formalizada com o curso de Direito, com apoio do coordenador, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, tendo em vista que ele afirmou “estar ciente deste compromisso firmado com a Rádio Cultura para o desenvolvimento e promoção de atividades envolvendo o curso de Direito com docentes e discentes, ainda, buscando o fortalecimento institucional e comunitário em benefício da comunidade”.

Portanto, no dia 17 de dezembro, esteve sendo veiculado nas plataformas digitais o primeiro episódio (piloto) do programa “Juridicando”, com a proposta visando à realização de entrevistas diversas com os(as) profissionais da área do Direito em nível regional.

Para o Prof. Me. José Eduardo de Lima Lourencini, responsável pela produção do “Juridicando”, trata-se de um projeto diferenciado no formato e na metodologia, assim, destaca que “um programa de entrevistas semanal, onde conversaremos com os principais atores do universo do Direito em nossa região: advogados, juízes, promotores de Justiça, delegados de polícia, membros do Poder Legislativo, professores e alunos da UniFAI, utilizando uma linguagem simples e acessível a todos, inclusive a quem não é da área jurídica”.

Deve-se destacar que a coordenação do curso de Direito estará participando efetivamente com o Prof. Igor das atividades promovidas, ou seja, trabalho em equipe para que todos os objetivos sejam alcançados nesta parceria com a Rádio Cultura FM.

Primeira Entrevista

A experiência de participar do programa-piloto como entrevistada, contou com a presença da acadêmica do 6º termo do curso de Direito, Yasmim Monzani.

Yasmim destacou nesta entrevista com os professores Igor e José Eduardo a sua trajetória acadêmica e expectativas relacionadas com o curso de Direito neste tempo novo tempo que se chama hoje, além dos projetos pessoais e funcionamento da Atlética, diretoria e atuação em 2022.

Também, demonstrou interesse em marcar presença em projetos e propostas afins aos objetivos do curso de Direito, neste contexto, Monzani afirma: “participar do Juridicando não foi só uma experiência em que pude contar minha história, mas foi uma troca de saberes. O modo como o programa é conduzido faz com que a conversa flua com naturalidade, como se fosse um bate papo entre amigos. Você aprende e se diverte”.

Você pode acessar o programa-piloto que está disponibilizado na plataforma do YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0G869aW6j4M&t=1s) e, também, nas plataformas de Podcast, como o Spotify (https://open.spotify.com/episode/1tFvpJyzOS92CLZ1TjKThF).