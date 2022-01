Além do recape de R$ 1 milhão, em execução, Município já tem mais R$ 1,6 milhão para infraestrutura

Neste início de 2022 a área da infraestrutura urbana em Adamantina receberá investimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões, segundo divulgado pela Prefeitura do Município.

Estão em execução neste momento as obras de recapeamento asfáltico viabilizadas com repasse de R$ 1 milhão destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, com contrapartida municipal de R$ 521.089,98.

De acordo com cronograma traçado pela Secretaria Municipal de Planejamento, o montante possibilitará o recape de 34 mil metros quadrados nas seguintes vias: Avenida Rio Branco, trecho entre Rua Joaquim Marques Caldeira Filho e Rua Pedro Turra – Jardim Adamantina; Avenida Rio Branco, trecho entre Rua Tetsushi Haga e Rua General Osório – Parque das Nações; Avenida Rio Branco, trecho entre Rua General Osório e Rua Marília – Vila Industrial; Rua Syrlene Rodrigues de Castro, trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Dr Armando de Salles Oliveira – Vila Joaquina; Avenida Deputado Cunha Bueno, trecho entre Rua Marília e Rua Tsunekishi Sakai – Vila Joaquina e Avenida Antônio Tiveron, trecho entre Avenida Marechal Castelo Branco e Avenida 15 de novembro – Vila Jamil de Lima; Avenida Antônio Tiveron, trecho entre Alameda Belo Horizonte e Alameda das Margaridas – Vila Jardim; Rua Dona Josefina Dall’antonia Tiveron, trecho entre a Rua Deputado Salles Filho e Avenida Santo Antônio – Centro; Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira, trecho entre a Rua Tshunekishi Sakai e Rua Syrlene Rodrigues de Castro – Vila Joaquina.

A Prefeitura de Adamantina divulgou também a liberação de mais R$ 1,6 mil para novos investimentos na infraestrutura urbana.

Com relação ao novo valor, ainda é preciso realizar o processo licitatório para que as obras sejam iniciadas.