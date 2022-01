Prefeitura de Adamantina distribuirá 300 senhas para ação de testagem que acontece sábado (22)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que serão distribuídas ao todo 300 senhas para a realização da testagem da população que acontecerá no sábado (22). A ação acontece no CIS das 09h às 13h.

As senhas estarão disponíveis para retirada a partir das 13h de quinta-feira (20), em todas as unidades básicas de saúde e será entregue apenas uma senha por indivíduo. Nas UBS, os munícipes receberão toda a orientação sobre a realização da ação. A pasta optou por limitar a quantidade de testes com o objetivo de atender a todos os que retirarem a senha.

A Prefeitura de Adamantina requer que os munícipes cadastrados compareçam sábado com documento com foto e reforça que a população que for fazer o teste tenha paciência em virtude da atual situação epidemiológica do município.