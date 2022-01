Polícia Civil de Adamantina cumpre mandados de prisão

Nesta quarta-feira (19), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE realizaram operação policial na cidade de Adamantina para cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.



Os policiais iniciaram as atividades por volta das 6h00 nos bairros e na região central da cidade, na busca pelos procurados da justiça. As diligências permaneceram durante todo o dia, com resultado positivo e prisões realizadas.



Foram cumpridos quatro mandados de prisão expedidos pelo Judiciário e uma apreensão e internação de adolescente por ato infracional. Os indivíduos presos na ação respondem por crimes de violência doméstica, tráfico de drogas e prisão civil.



Os capturados presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Adamantina, e o adolescente à Fundação Casa de Irapuru.