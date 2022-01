Novo prédio do Pronto Socorro Municipal já está com mais de 73% das obras executadas

A construção do prédio que abrigará o Pronto Socorro Municipal caminha em ritmo acelerado.

De acordo com informações fornecidas ao Folha Regional na manhã de quinta-feira (13), o gerente administrativo da Santa Casa de Adamantina, Renato Sobral, as obras já estão com 73,15% executados referente à última medição realizada.

Com base no projeto, o novo espaço terá 547,83 metros quadrados. Sendo assim, somados aos atuais 451,26m² existentes, passará a ter 1.152m² de área construída, o que possibilitará uma expressiva melhoria nos serviços prestados aos pacientes nos casos de urgência e emergência.

O futuro prédio abrigará consultórios, sala de medicação, sala de inalação, coleta de exames, triagem, consultório da assistente social, recepção e banheiros. Renato relatou ainda que já estão executadas as partes de alvenaria geral, de cobertura, de instalação da rede elétrica e rede de gases, bem como a instalação de esquadrias. “Com isso ficarão faltando então as fases de acabamentos em geral, como aplicação do piso, a pintura e finalização da rede de lógica e elétrica, por fim a instalação da fachada”, acrescentou.

Para viabilizar a construção do novo prédio que ampliará o Pronto Socorro Municipal será investido o total de R$ 1.335.162,73, recurso disponibilizado pela UniFAI (Centro Uni versitário de Adamantina). Como Adamantina é referência regional para cerca de 150 mil habitantes, o PS faz aproximadamente 4.500 atendimentos por mês.

A proposta da Santa Casa é proporcionar melhor eficiência e qualidade no atendimento aos usuários com a ampliação e regularização do espaço, conforme as normas técnicas vigentes.

As obras foram iniciadas pela Santa Casa no dia 14 de junho de 2021.