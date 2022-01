Selar inicia manutenção e roçagem em praças esportivas do município

A Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina deu início a uma série de manutenções em diversas praças esportivas do município.

Os primeiros trabalhos consistem nas roçagens e implantação de dois campos de futebol médio no Parque dos Pioneiros, foram feitos adubagem colocação de areia para regularização do solo, través, além de postes para instalação de alambrados para contenção de bolas.

Segundo o secretário Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’, os bairros também serão beneficiados com as melhorias, haja visto que a Selar recebeu solicitações de roçagem nos seguintes locais: Lagoa Seca, Campo do Marroco, Oiti/Tipunas, Parque Iguacu, Jardim das Acácias, Jardim Brasil, Jardim Adamantina e Parque do Sol.