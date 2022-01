Secretaria de Educação de Adamantina informa alteração na data do retorno às aulas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, informa que considerando a atual situação epidemiológica do município e com o objetivo de proteger os educadores, funcionários e os alunos, a pasta adiará para o dia 7 de fevereiro o retorno presencial dos estudantes que estava marcado para o dia 31 de janeiro.

Além disso, as formações que teriam início com os professores no dia 24 de janeiro também foram adiadas e terão início no dia 31.

A medida, segundo a pasta, visa impedir que os profissionais fiquem em espaços fechados, evitando assim a transmissão do vírus que causa a COVID-19.

No entanto, a partir de amanhã (19), após período de férias coletivas, os atendimentos em todas as unidades escolares serão retomados.

A pasta reforça que está atenta à situação epidemiológica do município e que caso seja necessário, uma nova data para o retorno será divulgada nos próximos dias.