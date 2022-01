Iniciados serviços preliminares para a recuperação dos 26,4 km vicinal Plácido Rocha

Já estão em execução os serviços preliminares para as obras de recuperação da vicinal Dr. Plácido Rocha. A empresa TCL Tecnologia e Construções Ltda, contratada pelo Governo do Estado por meio de processo licitatório, deu início aos trabalhos no final de dezembro.

A tão reivindicada melhoria – que contará com recapeamento, limpeza do acost6amento, sinalização, entre outras intervençõ4es – abrangerá o trecho de 26,4 km que correspondem ao município de Adamantina, portanto, desde o trevo na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros até a ponte do Rio Aguapeí (Rio Feio).

As obras são viabilizadas com recursos no valor total de R$ 18.761.311,11 e integram o programa estadual ‘Novas Estradas Vicinais’.

De acordo com o prazo estabelecido em contrato, os serviços de recuperação devem ser concluídos em seis meses, ou seja, até julho deste ano.

A TCL informa aos usuários da Plácido Rocha que para facilitar os trabalhos e garantir a segurança dos funcionários da empresa está havendo o ‘Pare e Siga’ em determinados trechos. Portanto, atenção!