Homem de 76 anos morre após bater carro em árvore

Acidente ocorrido no início da noite desse domingo (16), na estrada Vicinal Vereador José Sanches, que liga os municípios de Tupã e Arco-Íris, resultou na morte de um motorista de 76 anos de idade. O choque contra árvore aconteceu na altura do Bairro Três Vendas, por volta das 18h35 e foi registrado pela Polícia Militar.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima e no local constatou que um veículo Fiesta havia chocado-se contra uma árvore na estrada Vereador José Sanches e seu condutor já havia sido socorrido à Santa Casa de Tupã, onde infelizmente veio a óbito.

Os policiais foram a unidade de saúde onde o neto da vítima informou que seu avô estava vindo buscá-lo no Eco Thermas, más devido à demora decidiu sair a pé de encontro ao familiar e próximo a entrada do local onde estava visualizou o veículo batido contra uma árvore e o avô desmaiado no interior do carro.

O condutor do veículo foi conduzido para atendimento médico na Santa Casa onde os policiais militares foram informados pela médica que a vítima veio a óbito. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para os exames de necropsia.