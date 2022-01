Doria: SP não vê razão para restrições a comércio e serviços

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a afirmar que o governo não vê a necessidade de estabelecer novas medidas restritivas ao setores de comércio e de serviços no Estado. Mesmo com o aumento no número de casos de covid-19, alavancados pela variante Ômicron, Doria disse que “até o presente momento estamos numa situação sob controle”.

Durante entrevista no Hospital das Clínicas, Doria pontuou que todas as decisões relativas ao combate à pandemia no Estado são amparadas no comitê científico. Ele reforçou que o governo recomenda apenas que comércios aumentem a fiscalização dos protocolos de segurança, além de reforçar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Contudo, o tucano ressaltou que qualquer nova decisão sobre o tema será informada na próxima quarta-feira, “ou extraordinariamente se houver necessidade”. Na quarta-feira, 12, o governo de São Paulo recomendou que municípios do Estado reduzam em 30% a capacidade de público para grandes eventos, como shows, festas e atividades esportivas. A sugestão ocorre após a alta de 58% no número de pessoas internadas em UTI por síndromes respiratórias nas duas últimas semanas.