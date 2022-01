Pelo 2° ano consecutivo, campanha Imposto de Renda do Bem arrecada mais de R$ 500 mil em doações

Esses recursos são destinados aos Conselhos Municipais que posteriormente destinam esses recursos para a APAE, IAMA, Lar Cristão, Projeto ASA, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar dos Velhos e CRAS. Cada entidade apresenta um projeto informando como pretende aplicar os recursos e somente após a aprovação dos Conselhos Municipais é que os recursos são liberados. Após a aplicação, as entidades prestam contas sobre como os recursos foram utilizados.

Em 2017 foram arrecadados R$ 234.370,43 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quarenta e três centavos. No ano seguinte, em 2018, foram arrecadados R$ 241.917,20 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos). Já em 2019, as doações foram superiores, chegando a R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) e em 2020, houve arrecadação recorde com mais de meio milhão de reais arrecadados, totalizando R$ 529.839,06 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Em 2021, as doações também ficaram na casa do meio milhão de reais. Em comparação com o ano anterior foram doados cerca de R$ 32 mil a mais, totalizando uma arrecadação de R$ 561.830,09 (quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e nove centavos).

A presidente do CMDCA, Franciele Peron Guarino, juntamente com a presidente do CMDI, Thais Sgorlon Carmona Laviani e a Secretária de Assistência Social, Andreia Ribeiro, agradecem a todos os conselheiros, voluntários, aos escritórios de contabilidade e a comunidade geral pelas doações.

“Gratidão. Este é o sentimento que resume mais essa arrecadação de mais de meio milhão de reais para as entidades de Adamantina”, destacam.