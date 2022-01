Prefeitura de Adamantina inicia distribuição de carnês de ISS e Alvará de 2022 a partir da próxima semana

A Prefeitura de Adamantina dará início a distribuição dos carnês de Imposto Sobre Serviços (ISS-Fixo) e da Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento (Alvará) para exercício do ano de 2022 a partir da próxima semana.

Devem pagar pelos impostos de ISS prestadores de serviços autônomos e em geral, já a licença de alvará é cobrada de empresas de todos os ramos. O valor varia de acordo com a atividade realizada.

Conforme levantamento da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária serão entregues 2.900 carnês, sendo 2.350 de Alvará e 550 do ISS. Os prestadores de serviço e empresários poderão dividir o valor da taxa em 6 vezes, com vencimento da primeira parcela para o dia 20 de fevereiro.

Caso o contribuinte não receba o carnê que será distribuído pelos Correios até a data do vencimento, a orientação é entrar em contato com a Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, através do Departamento de Tributação, ou acesse o Menu Serviços ao Cidadão, disponível em www.adamantina.sp.gov.br