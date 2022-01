Secretaria de Saúde de Adamantina retoma a aplicação de vacinas contra a COVID-19

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o município recebeu novo lote com vacinas contra a COVID-19. Devido a isso, a imunização será retomada.

A vacinação está acontecendo todos os dias da semana no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 7h às 11h e das 13h às 17h. As pessoas que receberam a segunda dose do imunizante até o dia 12 de setembro, já podem procurar o CIS para que a dose de reforço seja aplicada.