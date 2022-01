Prefeitura de Adamantina realiza ação de testagem para identificar casos de COVID-19

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, realizará nos próximos dois sábados, dias 15 e 22, uma ação de testagem gratuita da população com o objetivo de identificar os casos positivos de COVID-19.

Qualquer pessoa com ou sem sintomas poderá comparecer ao Centro Integrado de Saúde (CIS) das 9h às 13h para saber se está ou não positivo para a doença. A medida tem como objetivo diminuir as filas para a realização de testes tanto na Central COVID que funciona no Postão como também no Pronto Socorro.

De acordo com o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, as pessoas que testarem positivo para a doença já receberam todo o atendimento necessário no local.

“Queremos cortar o ciclo de transmissão da doença em nosso município. Por isso, pedimos que a população compareça, pois só dessa forma poderemos identificar os casos positivos. Essa ação só foi possível devido ao planejamento da Secretaria Municipal de Saúde frente à pandemia. Sempre lembrando que é fundamental ter paciência, pois a expectativa é que tenhamos um número elevado de pessoas sendo testadas ao mesmo tempo”, pede o secretário.

Testagem na Associação Comercial e Empresarial

Em paralelo a essa ação, a Secretaria de Saúde em parceria com a ACE e o Sincomércio também realizarão testes.

As testagens serão realizadas a partir desta quinta-feira (13), e vão até a sexta-feira (21), das 9 às 18 horas, na sede da ACE. Os interessados devem fazer agendamento através do telefone 3521-1831.

Podem fazer a testagem qualquer pessoa ligada ao comércio, mesmo sem apresentar algum sintoma de gripe ou resfriado. O resultado do teste sai em 15 minutos e os casos positivos receberão as orientações necessárias no próprio local.