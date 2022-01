Jovem tem 70% do corpo queimado ao usar álcool para cozinhar e aguarda vaga em hospital: ‘grita de dor’

Uma jovem de 29 anos sofreu graves queimaduras ao usar álcool enquanto cozinhava em casa, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a mãe da vítima, ela teve 70% do corpo queimado e precisou ser internada, mas aguarda há mais de uma semana para ser transferida a um hospital de referência.

De acordo com a mãe da jovem, que prefere não se identificar, a vítima estava em casa com as filhas, na última terça-feira (4), quando ficou sem gás em casa. Por isso, usou álcool para tentar esquentar a comida, mas acabou se ferindo e tendo queimaduras graves.

A mãe lembra que estava trabalhando, junto com o genro, quando eles receberam a notícia de que a jovem havia sido levada ao hospital. “Chegando lá, descobrimos que ela ficou sem gás, e quis fazer comida para as crianças, que estavam com fome. Ela pegou o álcool e foi tentar acender, para esquentar uma panela, mas explodiu nela, e ela começou a queimar. Aí, jogou água para não pegar ainda mais fogo, e um vizinho a socorreu, já bem machucada”.

Ainda de acordo com a mãe, a jovem está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Quietude desde o ocorrido, mas aguarda vaga em um hospital de referência para conseguir tratar as queimaduras graves.

“Agora, ela está pior, porque sofreu o acidente na terça-feira passada, e nesta terça completou sete dias, e ela ainda não conseguiu a vaga. Ela não para de gritar de dor. Minha filha está com queimaduras muito sérias, e precisa ir urgente para um hospital de referência, só que não sai essa vaga, e estamos muito preocupados”, finaliza.