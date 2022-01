Adamantina fará testagem em massa contra Covid-19, anunciam prefeito e secretário de Saúde

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net na tarde desta quarta-feira (12), o prefeito Márcio Cardim e o secretário municipal de Saúde, Gustavo Taniguchi, anunciaram que a testagem em massa contra Covid-19 será realizada em Adamantina.

Segundo o secretário, as datas para realização dos testes já foram definidas e para a maior adesão da população, ocorrerão em dois sábados, 15 e 22 de janeiro.

“Através de planejamento e competência de todas as equipes ligadas à Saúde e a Administração, vamos proporcionar a todos os nossos munícipes a testagem visando identificar casos de Covid-19 e assim poder dar todo o suporte e o tratamento necessário àqueles que tiverem diagnóstico positivo da doença, além de prevenir a disseminação. Estamos em uma guerra contra a Covid-19 e quando se tem uma equipe eficiente não existem barreiras que possam impedir de cumprir com total excelência o nosso papel”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.

Ainda segundo o secretário, a ação visa diminuir filas no “Postão” e no Pronto Socorro, testando sintomáticos e assintomáticos com o intuito de quebrar o ciclo de contaminação.



Os exames serão realizados no Centro Integrado de Saúde (CIS) e maiores informações serão amplamente divulgadas nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Aproveito a oportunidade dada pelo Adamantina Net e Folha Regional, para pedir muita calma, educação e paciência à toda a nossa população, uma vez que, estaremos com uma alta demanda de atendimento”, pediu o secretário.

Um vídeo anunciando a testagem também foi postado nas redes sociais.

Vale destacar que a testagem gratuita nos empresários e colaboradores do comércio de Adamantina será realizada a partir desta quinta-feira (13).

O Adamantina Net e Jornal Folha Regional Adamantina vão seguir informando sobre a testagem em massa na Cidade Joia.