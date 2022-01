Saúde, ACE e Sincomercio fazem parceria para testagem da Covid-19

A Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e o Sindicato Patronal do Comércio (Sincomercio), farão testagem gratuita de empresários e funcionários ligados ao comércio para detectar casos positivos da Covid-19.

As testagem serão realizadas a partir desta quinta-feira (13), e vão até a sexta-feira (21), das 9 às 18 horas, na sede da ACE. Os interessados devem fazer agendamento através do telefone 3521-1831.

Podem fazer a testagem qualquer pessoa ligada ao comércio, mesmo sem apresentar algum sintoma de gripe ou resfriado. O resultado do teste sai em 15 minutos e os casos positivos receberão as orientações necessárias no próprio local.

Segundo o secretário municipal de saúde, Gustavo Rufino, a ação se faz necessária neste momento crítico da pandemia, no sentido de detectar casos positivos, fazendo com que as pessoas positivadas fiquem em quarentena, evitando o contato e a transmissão com outras pessoas. “Esta é um das ações que iremos fazer. Pretendemos também levar esses testes para a população em geral numa campanha paralela”.

TESTAGEM PARA COVID-19 GRATUITO

Para comerciantes e colaboradores do comércio

De 13 a 21 de janeiro

Das 9 às 18 horas

Local – sede da ACE

Necessário fazer agendamento – 18.3521-1831.