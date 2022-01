Prefeitura de Adamantina concederá 16% de revisão geral anual

Na manhã de hoje (11), foi realizada uma reunião com o objetivo de deliberar a respeito da concessão da revisão geral anual para os funcionários da Prefeitura de Adamantina bem como os servidores administrativos da UniFAI.

Na oportunidade, participaram o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, os secretários de Administração, Evandro Pereira de Souza e João Lopes de Oliveira, da pasta Finanças e os vereadores Hélio Santos, Riquinha do Bar, Cid Santos, Aguinaldo Galvão, Noriko Saito, o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira e Nivaldo Martins do Nascimento “Londrina”, presidente do sindicato dos servidores municipais.

Durante o encontro, ficou decidido que será concedido 16% de revisão geral anual para os funcionários da Prefeitura de Adamantina. Para a UniFAI, o reajuste será de R$300,00 para que a autarquia promova a reestruturação salarial dos servidores administrativos.

Em dezembro, a proposta do executivo era conceder 14%, mas já no encontro de hoje, a revisão era de 15%. A pedido dos vereadores presentes e do representante do sindicato, o valor de revisão geral anual será de 16%.

A revisão geral anual será concedida aos servidores a partir de janeiro de 2022 a ser pago no mês de fevereiro.

“Após tratarmos com os vereadores, vamos encaminhar o Projeto de Lei para apreciação da Câmara. Entendemos que esse valor vem para repor o período em que o funcionalismo ficou sem reajuste em virtude da lei complementar 173 por parte do Governo Federal e o montante só é possível, devido a estabilidade financeira do município”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Além do aumento aos funcionários da Prefeitura e da UniFai, ficou acordado entre todos os participantes da reunião que será encaminhado ainda um ofício ao reitor da UniFAI solicitando que seja concedido um aumento de pelo menos 5% para o corpo docente da IES, pois tanto o executivo quanto os vereadores presentes na reunião entendem que é necessário valorizar a categoria, pois ela é a atividade fim da instituição.

“A melhor divulgação para atração de futuros alunos é o corpo docente estimulado e valorizado para o aprendizado e melhoria na qualidade de ensino. Sem a devida valorização do corpo docente o dano para a instituição de ensino superior e para o município será imensurável”, assegura o prefeito.

Os servidores da Prefeitura de Adamantina ainda receberão em março um abono no vale alimentação de R$200,00 e o ticket a partir do mês de abril aumentará no mínimo em R$2,00/dia resultando em um aumento de R$46,00/mês.