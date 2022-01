UniFAI suspende atividades do Câmpus I para sanitização do prédio nesta segunda, 10

Com a finalidade de aumentar a segurança sanitária dos servidores, colaboradores e demais pessoas que utilizam as dependências do Câmpus I, a Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) decidiu suspender as atividades administrativas do prédio nesta segunda-feira, 10.

Os demais câmpus (II e III) mantêm o expediente normal nesta segunda, porém, mantendo as medidas de segurança sanitária, como o uso obrigatório da máscara facial, álcool em gel a 70° e distanciamento social.

As atividades presenciais serão retomadas normalmente no Câmpus I na terça-feira, 11.

A medida é necessária para a sanitização dos ambientes do câmpus por meio da nebulização com solução de quaternário de amônio, um composto químico antimicrobiano considerado eficiente para a descontaminação do novo coronavírus (Covid-19) em superfícies e objetos. Com isso, os servidores realizam suas funções virtualmente, a distância, em home office.

Segundo a prestadora de serviço, o ambiente sanitizado pode voltar a ser utilizado cerca de uma hora após a aplicação do composto químico.