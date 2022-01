SAAMA executa implantação de mais um piloto de Floresta Urbana

Com o objetivo de melhorar a qualidade da vida urbana, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) implantou mais um piloto de floresta urbana. Desta vez, a ação foi realizada na Rua Tetsushi Haga, cruzamento com a Avenida Rio Branco.

A ação visa transformar o local em um “corredor de árvores”. Para isso, o Piloto de Floresta Urbana precisa contar com árvores dos dois lados da via e presença de calçada ecológica ou o espaço árvore, com plantio de grama e plantio de espécies adequadas ao calçamento.

O “espaço árvore”, consiste em deixar no entorno das árvores maior parcelamento de solo com condições mínimas e que sejam adequadas ao plantio de espécies. Tal cuidado é necessário, pois o espaço é fundamental para que a espécie cresça e atinja o seu clímax.

O Espaço Árvore possui perímetro e área proporcional à metragem do passeio compreendendo a largura do espaço árvore 40% da largura da calçada e o comprimento deverá ter o dobro de sua largura, porém é preciso respeitar a acessibilidade ou a passagem mínima de 1,20m para o pedestre. (Ex: Se a calçada possui dois metros de largura, o espaço árvore deverá ter 1,60 comprimento x 80cm de largura).

O local recebeu mudas de Ipê Amarelo, Ipê Branco, Jacarandá, Resedá gigante e Dedaleiro. O mesmo projeto já foi desenvolvido no prolongamento da Alameda Padre Nóbrega e na Passagem Roberto Antonio Romanini (pontilhão).

“O objetivo é incentivar a população sobre a importância da arborização urbana mais efetiva e planejada, amenizando, assim, os problemas ambientais decorrentes da deficiência de arborização em alguns setores do município”, ressalta a pasta.

A iniciativa atende à diretiva Piloto de Floresta Urbana do Programa Município VerdeAzul, iniciativa estadual que promove políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável.