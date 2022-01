Prefeitura de Adamantina inicia recapeamento asfáltico no valor de R$ 1 milhão

As obras de melhoria da infraestrutura urbana tiveram início em Adamantina. A ação é proveniente do repasse de R$1 milhão que foi destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com contrapartida da Prefeitura de R$521.089,98. Mais de 34 mil metros quadrados serão recapeados.

Serão contemplados com o recapeamento asfáltico em CBUQ: Avenida Rio Branco, trecho entre Rua Joaquim Marques Caldeira Filho e Rua Pedro Turra – Jardim Adamantina; Avenida Rio Branco, trecho entre Rua Tetsushi Haga e Rua General Osório – Parque das Nações; Avenida Rio Branco, trecho entre Rua General Osório e Rua Marília – Vila Industrial; Rua Syrlene Rodrigues de Castro, trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira – Vila Joaquina; Avenida Deputado Cunha Bueno, trecho entre Rua Marília e Rua Tsunekishi Sakai – Vila Joaquina e Avenida Antônio Tiveron, trecho entre Avenida Marechal Castelo Branco e Avenida 15 de novembro – Vila Jamil de Lima; Avenida Antônio Tiveron, trecho entre Alameda Belo Horizonte e Alameda das Margaridas – Vila Jardim; Rua Dona Josefina Dall’antonia Tiveron, trecho entre a Rua Deputado Salles Filho e Avenida Santo Antônio – Centro; Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira, trecho entre a Rua Tshunekishi Sakai e Rua Syrlene Rodrigues de Castro – Vila Joaquina.

Além do repasse de um milhão, o município ainda recebeu mais um milhão e 600 mil reais para investimento na área de infraestrutura que será licitado nos próximos dias.

“Gostaria de agradecer ao governador João Doria, ao vice Rodrigo Garcia, ao secretário Marco Vinholi e especialmente ao deputado estadual, Mauro Bragato pelo repasse de recursos ao município e a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil e a bancada do DEM com os vereadores Cid Santos, Riquinha e Aguinaldo Galvão que tem trabalho em busca de repasse para que o nosso município continue avançando”, afirma o prefeito Márcio Cardim.