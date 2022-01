ARTIGO: PLANEJAR É PRECISO: A Arte de Pensar !

by Prof. Valdir Barbosa (*)

“Formarás os teus projetos, que terão feliz êxito, e a luz brilhará em tuas veredas”. (Jó 22-28)

“Planejar é um dos quatro pilares da administração de empresas concomitante com Organização, Direção e Controle. O Planejar é uma condição essencial e fundamental para se executar qualquer atividade, seja ela profissional ou pessoal, pois tudo que existe no mundo fenomênico (material) foi primeiro idealizado no nível mental. O planejar abrange três níveis de planejamento: Estratégico, tático e operacional. Sendo que o nível estratégico está no nível das ideias (pensamento), o nível tático está relacionado às manobras com esquemas e diretrizes, e o nível operacional está relacionado às ações das tarefas e atividades. Dentro desses conceitos teóricos do planejamento, podemos usá-los como ferramentas de planejamento para o início do ano novo de 2022 e também como instrumento de mudanças em nossas vidas. Para planejar é preciso fazer uma ampla reflexão do contexto atual e em seguida mapear um diagnóstico da situação para depois disso traçar os objetivos e metas. O objetivo é sempre a longo prazo, sendo que a meta são frações desse objetivo para se realizar passo a passo, como se assim fosse comer uma fruta de romã, saboreando gomo por gomo para não amargar a boca com uma forte mordida na casca. Paciência e perseverança são estes ensinamentos que aprendemos com essa alegoria da romã. Definindo as metas, o próximo passo é estabelecer um plano de ação detalhado respondendo as seguintes perguntas: O que vou fazer? Como vou fazer isto? Que estratégia vou usar? Quando vou iniciar?. O Plano de ação faz parte do planejamento operacional a ser executado. Muitas pessoas fazem planos, mas poucos colocam em prática, pois isso exige uma tomada de decisão e atitude com uma iniciativa, ou seja o primeiro passo de uma grande jornada. O plano de ação exige um foco na atividade. Segundo um experimento da mecânica quântica com a “dupla fenda”, o observador colapsa a função de onda, ou seja, a onda se comporta como partícula quando observado pelo observador. Esse experimento nos mostra que quando observamos e damos a devida atenção com foco no evento colocando nossa intenção com vontade e determinação, o resultado é alterado, mostrando assim o experimento que, não existe neutralidade no evento na presença do observador. Mas lembrem-se nossas ações precisam ser éticas e ecologicamente corretas para estar em harmonia com o Grande Arquiteto do Universo. Planejar é preciso. Viver é Divino!”

__________

(*) Psicólogo; Professor em Desenvolvimento Profissional e Gerencial; Licenciado em Pedagogia, Geografia e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos; Pós-graduado em Gestão Escolar e Palestrante Motivacional.