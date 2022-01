REDE SETE SUPERMERCADOS realiza o sorteio de um carro e duas motos 0 km

Foi realizado pontualmente às 17h deste sábado (8), o sorteio de um carro 0 km e duas motos da promoção de aniversário dos cinco anos do Rede Sete Supermercados de Adamantina.

A apuração realizada no estacionamento e entrada do Rede Sete contou com a presença de clientes, imprensa e a auditoria de Luiz Eduardo Dona e Caixa Federal.



Os cupons foram retirados da urna por clientes que estavam na loja e colaboraram para a apuração dos ganhadores.

CONFIRA ABAIXO OS CONTEMPLADOS:



Veículo 0 km com kit multimídia: José Gabriel Faria Barros, morador no Parque dos Sonhos, em Lucélia



Uma moto 0 km: Adilson Garcez, morador do bairro Eldorado em Adamantina

Uma moto 0 km: Alcides Kobori, morador no Parque Jaraguá em Adamantina



As motos avaliadas em R$ 12.600,00 cada e o veículo em R$ 62.999,00 serão entregues aos sorteados com emplacamento e documentação.

A entrega dos prêmios deve ocorrer nos próximos dias, após a realização da documentação do sorteio.