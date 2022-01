ARTIGO: PRIVADO, PÚBLICO E ALOPRADOS…

“Aquele que a sua força conhece e a sua fraqueza esconde vale um império”

(Lao Tsé)

“Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo.” (Luis Fernando Verissimo)

“A verdadeira liberdade é um ato puramente interior, como a verdadeira solidão: devemos aprender a sentir-nos livres até num cárcere, e a estar sozinhos até no meio da multidão.” (Massimo Bontempelli)

ALOPRADO: ”Pessoa que age de forma excessivamente desproporcional a situação em se encontra, com atitudes, palavras e gestos que caracterizam grosseria, brutalidade, arrogância, estupidez, demonstrando intolerância mediante situações consideradas simples! Aloprar é extrapolar os limites da racionalidade!

O jogador aloprado usou de força desproporcional contra o adversário por isso foi punido com cartão vermelho!

Que criança aloprada, onde chega quebra tudo!

Que cara aloprado, ele armou a maior briga em pleno natal!”

FONTE: Significado de Aloprado Por janildo gomes. (PA) em 23-06-2008

Sérgio Barbosa (*)

Entre os muitos desencontros que ocorrem em terras tupiniquins, podem-se destacar alguns aqui e ali, ainda, nas áreas privada (sic) e pública, considerando que nestes dois lados existem os denominados “aloprados”…

De acordo com “pai dos burros”, a palavra “aloprado” significa, a saber: “adoidado”, ainda, e este vocábulo, pode ser entendido como “meio doido, extravagante, imprudente”…

Quanto as outras duas palavras, ou seja, “privado e público”, pode-se afirmar que existe conhecimento acima da média para as devidas explicações por meio do “pai dos burros”…

Mesmo assim, pode-se afirmar que a maioria das pessoas, ainda, continuam confundindo o que é “público” com o “privado” e vice-verso, porém, nestes ocasos de um mesmo caso, pode-se buscar a explicação nos fatos históricos, talvez, pitorescos deste “País do faz de conta” com pautas em terras provincianas…

Infelizmente, todavia, outros podem afirmar que é felizmente, existem diversas opções para um entendimento além da Província para um olhar mais próximo da turma dos/as “aloprados/as”…

Os mesmos estão em todos os cantos tupiniquins, cada qual em busca do seu lugar ao sol, talvez, da sombra e assim por diante, nestes meandros entre os dois lados em pauta, ou seja, “privado ou público”, fica sempre a mesma interrogação para muitas respostas evasivas…

E o mais complicado neste diálogo, sendo que o mesmo pode ser mediado pela “dialética”, também considerando a proposta da metacomunicação em tempo de pós-globalização midiática…

Ora bolas, o que se espera destes casos, quando a turma dos/as “aloprados/as” assumem posturas diversas nas áreas afins aos seus objetivos, neste caso, pode ser do lado “público”, o que não se explica é o significado deste vocábulo para o outro lado deste mesmo lado…

Por exemplo, publicidade pode significar, de acordo com alguns teóricos da área, “tornar público alguma coisa”, bem como, propaganda como “propagar alguma coisa”, assim, também, dizem, “caminha a humanidade”…

Mas, retornando ao caso provinciano, acredito que por aqui, mudam algumas coisinhas aqui e ali, porém, na essência tudo caminha do mesmo jeito de sempre, ainda mais quando é o poder público que comanda a geopolítica do espaço privado…

____________________________________

(*) jornalista profissional diplomado e professor universitário em adamantina-sp.