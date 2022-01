Adamantina enfrenta surto de Covid com 138 casos ativos da doença

Outros 97 pacientes ainda aguardam o resultado de exames

Adamantina está novamente enfrentando um surto de casos de Covid-19.

É o que revela o boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal nesta quinta-feira (6).

Atualmente, 138 pessoas estão em tratamento contra a doença e outras 97 aguardam resultados de exames.

Desde o início da pandemia, foram registrados 4.342 casos positivos da doença, dos quais 4.056 pacientes se recuperaram e 148 infelizmente não resistiram e acabaram falecendo em decorrência da Covid-19.



Apesar dos números expressivos, até ontem (6), não havia nenhum paciente internado em unidades de terapia intensiva ou enfermaria.

O crescente número de casos tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde que reforçou as ações de combate, prevenção e orientação junto à população quanto a importância do uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social e outras importantes medidas que evitam a infecção e a propagação do vírus.