Vacinação de crianças contra a covid deve começar dia 14 de janeiro

Com a previsão da chegada das primeiras 1.248 milhão doses para imunização de crianças de 5 a 11 anos para o dia 13 de janeiro, o Ministério da Saúde tem a expectativa de começar a vacinar o grupo já no dia 14. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (05), onde o as crianças foram oficialmente incluídas no plano de vacinação.

“A expectativa é que o voo chegue no dia 13, em Vira Copos. E, tendo como experiência as doses adultas, onde em 24 horas elas estão liberadas para envio aos estados e municípios, temos a expectativa de a imunização já comece no dia 14 ou 15 da janeiro. São Paulo, por exemplo, onde as doses chegariam, pode começar a vacinar no próprio dia 14”, informou a pasta.