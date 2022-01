Sábado (dia 8) tem teatro em Adamantina

O mês de janeiro já começa com intensa programação cultural em Adamantina. Já no sábado, dia 8, às 20 horas, no anfiteatro Fernando Paloni, acontece a apresentação da peça Estrelas. A entrada é gratuita, sendo necessária a retirada de ingresso com antecedência na Biblioteca Pública Jurema Citeli, em horário de expediente.

O espetáculo é a primeira coprodução entre o Oposto Teatro Laboratório e o Odin Teatret, um dos mais importantes grupos do teatro ocidental, tendo sua estreia em janeiro de 2012, na Dinamarca, e depois, no Brasil, esteve em importantes festivais. Inspirado na obra de Clarice Lispector, a Hora da Estrela, mas ganha formato poético pela sua interpretação pela atriz, que correlaciona sua própria experiência de vida, como uma mulher brasileira. Julia Varley, a diretora que trabalha com uma linguagem teatral pautado na presença cênica, explora as diferentes possibilidades da atriz, Marilyn Nunes, se desdobrar em vários personagens, fazendo-os dialogar, ainda que se trate de um espetáculo solo.

Sinopse:

Detrás do som da máquina de escrever surge uma escritora. À beira da morte ela trabalha em sua última novela, que tem como protagonista Macabéa, uma jovem datilógrafa do subúrbio. E, através dela, surgem as personagens: Olímpico, um metalúrgico com quem namora, Glória, sua colega de trabalho, que acaba por roubar-lhe o namorado, e Madame Carlota, uma cartomante que visita. Na trama, a escritora traz questões inerentes à vida: o primeiro amor, os sonhos que projetamos, as decepções que vivemos, a busca por quem se é e o inevitável confronto com a morte.

Ficha técnica:

Atriz criadora: Marilyn Nunes

Texto, cenário e figurino: Oposto Teatro Laboratório

Direção: Julia Varley

Desenho de luz: Marco Adda

Montagem sonora: Jan Ferslev

Principais apresentações e prêmios:

Temporada no SESC Consolação (2 meses) e na Casa Laboratório para arte do teatro (5 semanas); FENTEPP (Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente); Festival de Dança de Londrina. Festival Internacional de Teatro de Kolkata, Índia; Festival Under de Sal Tree, Assam, Índia. FRINGE, em Curitiba (Casa Cultural SESI); Mostra artística da Jornada de Pesquisa em Artes; “Nattya Utsav” Internacional Theatre Festival, Índia; Mostra de Dança e Teatro Só Solos, no Espaço Cênico O lugar, Circuito Girarte, em Presidente Prudente. Brasil; Festival Ritwik de Teatro, Índia; Festival Under de Sal Tree, em Assam, Índia; Mostra Walmor Chagas de teatro, em São Jose dos Campos; Temporada no Teatro de Arena, Mostra de Teatro de Presidente Prudente, Encontro Ator Criador, em Goiânia, Goiás; Festival Multicidades, no Rio de Janeiro; Festival de Matão, São Paulo; Festival de Dança de Londrina, Paraná; Festival Extirpe, em Suzano, São Paulo; Festival Encontros Possíveis, em Cuiabá, Mato Grosso; Apresentação na Universidade de Morelos, em Cuernavaca, México;

Prêmios:

• 2018 Prêmio de Participação especial. Categoria: Internacional: Festival Internacional de Teatro de Behala Sarat Sadam, em Calcutá, Índia, Behala Sarat Sadam

• 2017 Prêmio de Participação especial. Categoria: Internacional: Festival no, Festival RAng Yatra e Governo de Gobarganda

• Prêmio de Circulação GiraArte 2017

• 2016 Prêmio Cena Aberta: Ocupação do Teatro Eugenio Kusnet, FUNARTE 2015

• 2016 Prêmio de Participação especial. Categoria: Internacional: Festival Internacional de Teatro, Under the Sal Tree Festival e Governo de Assam, Índia

• 2015 Prêmio: Intercâmbio Cultural nov/2015, FUNARTE

• 2015 Prêmio Myriam Muniz 2015 – montagem teatral – sudeste, FUNARTE

• 2014 Prêmio Conexão Cultura Brasil Intercâmbio novembro/2014, Ministério da Cultura

• 2014 Reconocimiento – Reconhecimento, Governo do Estado de Morelos- México, através da Secretaria de Cultura 2013 Prêmio: Intercambio e Difusão Cultural agosto/2012, Ministério da Cultura.