Munícipes que tomaram a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 em setembro já podem receber a dose adicional

É preciso observar o dia em que o imunizante foi aplicado

A vacinação contra a COVID-19 continua. No mês de janeiro, a estimativa é que 6564 pessoas procurem o serviço para receber a 3.ª dose. Essas pessoas receberam a segunda dose da vacina no mês de setembro do ano passado.



No entanto, para tomar a dose, o munícipe deve levar em consideração a data em que a segunda dose foi aplicada.

“Por exemplo, se a pessoa recebeu o imunizante no dia 03 de setembro do ano passado, ela já pode procurar o CIS para receber a dose de reforço”, orienta o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

Desde ontem (03), a vacinação contra COVID-19 é realizada todos os dias da semana das 7h às 11h e das 13h às 17h. A imunização segue acontecendo no Centro Integrado de Saúde (CIS).

Diante do aumento dos casos, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, reforça que todas as medidas sanitárias devem ser seguidas.



“Com o avanço da vacinação, as pessoas tem deixado de usar a máscara de proteção facial, respeitar o distanciamento social e promover a higienização constante das mãos, essas ações simples precisam continuar”, salienta o secretário.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica até o período da manhã de hoje (04), 1197 pessoas estavam com a segunda dose em atraso e 6232 ainda não tinham procurado o CIS para receber a dose adicional.

Relembre

Desde o mês passado, o Governo do Estado de São Paulo, reduziu de 5 para 4 meses o intervalo para o recebimento da dose adicional da vacina contra a COVID-19 no estado.

A medida foi tomada seguindo recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo e vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/CoronaVac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech.

Vacina da Janssen

As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 da fabricante Janssen já podem receber dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses.